مهدی الماسی، عکاس و کارمند روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، در دومین جشنواره بینالمللی عکس «ایران جوان» با قرار گرفتن در جمع برترینها، افتخاری دیگر برای دانشگاه و حوزه رسانهای و هنری زنجان رقم زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اثر این عکاس با جلب آرای هیأت داوران به نمایشگاه آثار برگزیده این جشنواره نیز راه یافت.
نمایشگاه آثار برگزیده همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برترینها از روز بیستم آذرماه در تربت حیدریه به نمایش درآمد.
این جشنواره بینالمللی با هدف نمایش توانمندیها، خلاقیتها و نقشآفرینی جوانان در زندگی خانوادگی و اجتماعی و با تمرکز ویژه بر تحولات و چالشهای جمعیتی ایران و جهان برگزار شد.