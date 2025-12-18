



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ هشتمین سالگرد رحلت آیت اله محی الدین حائری شیرازی امشب پنج شنبه ۲۷ آذر پس از اقامه نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام با سخنرانی آیت اله ملک حسینی و مداحی حاج کاظم محمدی برگزار می‌شود.

آیت اله محی الدین حائری شیرازی نماینده اسبق ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز و نماینده اسبق مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری ۲۹ آذر ۱۳۹۶ در قم در ۸۱ سالگی دعوت حق را لبیک گفت و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام اله علیها به خاک سپرده شد.