ایرالکو (تولیدکننده یک سوم شمش آلومینیوم موردنیاز کشور) باید با انتقال خط آند سازی به خارج از شهر، به کاهش آلایندگی هوا کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از شرکت ایرالکو گفت: صنعت آلومینیوم یکی از چهار شرکت فعال کشور در عرصه تولید این محصول راهبردی (استراتژیک) است و باید با تغییر روش تولید و انتقال سریع آند سازی به خارج از شهر اراک زمینه برای رشد و توسعه بیشتر آن فراهم شود.

نادرقلی ابراهیمی افزود: این شرکت یک سوم تولید شمش آلومینیوم کشور را تولید می‌کند و چهار هزار نفر در آن مشغول به کار هستند و باید رعایت مسائل زیست محیطی که از دغدغه‌های اصلی مردم شهر اراک است هم در دستور کار مدیران ایرالکو قرار گیرد.

ابراهیمی گفت: علاوه بر رعایت ملاحظات زیست محیطی این شرکت باید زمینه برای تولید انرژی پایدار برق مصرفی خود را هم فراهم کند.