سهمیه نفت سفید مرحله چهارم خانوارهای شهری و روستایی منطقه ارومیه ویژه فصل زمستان تخصیص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه در اطلاعیهای از تخصیص سهمیه نفت سفید مرحله چهارم خانوارهای شهری و روستایی این منطقه خبرداد.
سهمیه تخصیص داده شده به ازای هر خانوار ۱ و ۲ نفره ۴۰۰ لیتر -۳ و ۴ نفره ۶۰۰ لیتر و ۵ نفر به بالا ۸۰۰ لیتر از اول دیماه تا پایان اسفند ماه اعتبار دارد.
این سهمیه به خانوارهای فاقد علمک گاز طبیعی در مناطق شهری و روستایی شهرستانهای ارومیه-اشنویه-سلماس—وی—چایپاره –چالدران-ماکو-شوط و پلدشت اختصاص دارد.
تمامی مشترکین واجد شرایط میتوانند با مراجعه به فروشندگان مواد نفتی با استفاده از زیر ساختهای بانکی و الکترونیکی سهمیه فصل زمستان خود را دریافت کنند.