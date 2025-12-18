پخش زنده
نژاد خالقی از شهروندان خواست برای حفظ ایمنی خود از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،وی با اشاره به پرهیز از سفرهای غیرضروری گفت:بیشترین میزان بارندگیهای اخیر با ۱۱۷ میلیمتر در شهرستان فاریاب به ثبت رسیده و پس از آن شهرستانهای جیرفت و جبالبارز قرار دارند.
مدیر کل بحران افزود:کمترین میزان بارش نیز در شهرستانهای فهرج و ریگان به ترتیب ۸ و ۱۰ میلیمتر گزارش شده است.
خالقی گفت:در موج جدید بارشها از امشب؛ در مناطق شمالی استان عمدتاً به صورت برف و در مناطق جنوبی به شکل باران خواهد بود.
وی توصیه کردشهروندان از هرگونه سفر غیرضروری خودداری کنند و در صورت اجبار به سفر، پیش از حرکت حتماً وضعیت راهها را از طریق سامانه ۱۴۱ راهداری بررسی کنند