به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد مسلم شریفی با ارائه گزارشی از وضعیت بیماری‌های تنفسی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۵۸ بیمار جدید با علائم تنفسی در بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه بستری شدند.

وی افزود: در حال حاضر مجموع بیماران بستری با علائم تنفسی به ۱۹۲ نفر رسیده که معادل ۲۶ درصد کل بیماران بستری در بیمارستان‌ها است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: ۳۱ درصد از نمونه‌های ارسالی آنفلوانزا مثبت اعلام شده و ۴۶ درصد بیماران مراجعه‌کننده به مراکز خدمات سرپایی نیز دارای علائم آنفولانزا هستند.

وی بیان کرد: از مجموع بیماران بستری تنفسی، ۱۹ نفر در بخش‌های مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

شریفی تاکید کرد: وضعیت آمار بستری نسبت به روز گذشته تقریباً ثابت بوده است.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود در صورت اجرا نکردن پروتکل‌های بهداشتی، به ویژه با افزایش تجمعات و دورهمی‌های پیش‌رو مانند شب یلدا، روند افزایش ابتلاء به این بیماری در هفته آینده ادامه یابد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از مردم خواست با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری، استفاده از ماسک در فضاهای سربسته و شلوغ، و تزریق واکسن آنفولانزا برای گروه‌های پرخطر، در جلوگیری از تشدید موج بیماری همکاری کنند.