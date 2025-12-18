به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، این رزمایش در سنندج با حضور فرماندهان و مسئولان استان با سان دیدن از یگان‌های عملیاتی در پادگان امام علی این شهر برگزار شد.

سردار فرجی معاون عملیات سازمان بسیج مستضعفین دراین مراسم با اشاره به استقامت و نمایش توان دفاعی ایران اسلامی در جنگ دوازده روزه گفت: رژیم غاصب صهیونی سیلی محکمی از نیرو‌های مسلح با پشتوانه مردم و هدایت رهبر عظیم الشان انقلاب خورد.

حجت الاسلام والمسلمین پور ذهبی نماینده ولی فقیه در استان نیز اتحاد مردم و همبستگی آنان با نیرو‌های مسلح را رمز پیروزی کشورمان در همه‌ی عرصه‌ها بیان کرد و گفت: امروز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید با تمام قوا در برابر دشمنان بایستیم و باید دشمن از توان نیرو‌های مسلح و همبستگی مردم بهراسد.

سردار رضایی فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان هم در این رزمایش نشان دادن توان و قدرت نیرو‌های مسلح و بسیج را از مهمترین اهداف برگزاری این رزمایش بیان کرد.



این رزمایش در دیگر شهرستان‌های استان هم برگزار شد.