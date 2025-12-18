فرمانده انتظامی هشترود از اجرای طرح آرامش در شهر و جمع آوری ۱۷ معتاد و ۴ خرده فروش در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ رضا داداشی اظهار داشت:طرح آرامش در شهر با موضوع جمع آوری معتادان متجاهر و به منظور زیباسازی چهره شهر و کاهش سایر جرایم در شهرستان هشترود به اجرا در آمد.

وی افزود:ماموران در اجرای این طرح ۱۷ معتاد و ۴ خرده فروش مواد مخدر را جمع آوری و دستگیر کردند.

وی بیان داشت در راستای اجرای این طرح یک باب مغازه پلمب، یک واحد پاتوق تجمع معتادان جمع آوری و تعداد یک هزار و ۵۱۴ عدد قرص روان گردان و مقادیری انواع مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ داداشی با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند گفت: به جهت افزایش رضایتمندی مردمی اجرای این طرح‌ها همچنان با جدیت در دستور کار پلیس بوده و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس اطلاع دهند.