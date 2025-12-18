در پی بارش برف سنگین و لغزندگی محورهای منتهی به مشهد، حدود ۳۰۰ مسافر در شهر ملک‌ آباد مرکز بخش احمدآباد اسکان اضطراری یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بخشدار احمدآباد گفت: به دلیل شرایط جوی نامساعد و لغزندگی شدید محورهای مشهد-نیشابور و مشهد-تربت حیدریه، ۱۰ دستگاه اتوبوس حامل مسافران در این منطقه مجبور به توقف شدند.

علی مهدویان افزود: بلافاصله با هماهنگی ستاد مدیریت بحران بخش، اقدامات لازم برای اسکان و تأمین مایحتاج اولیه این مسافران انجام شد.

بخشدار احمدآباد با اشاره به بازدید و پیگیری مستقیم بخشی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مشهد و اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران بخش از محل اسکان مسافران اعلام کرد: خدمات‌ رسانی تا بهبود شرایط جاده ای و ایمن‌ سازی تردد ادامه خواهد داشت..