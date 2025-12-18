به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دو داور شایسته زنجان،حامد مصطفوی و میثم عبدالهی، به منظور قضاوت در مسابقات لیگ آینده سازان جودو کشور از سوی فدراسیون جودو دعوت شدند.

این رقابت‌ها باحضور تیم‌های برتر از سراسر کشور، از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ آذرماه به میزبانی شهر ماهدشت کرج برگزار می‌شود.

حضور داوران زنجانی در این رویداد ملی، نشان‌دهنده سطح بالای دانش فنی، توانمندی و جایگاه مطلوب داوری استان زنجان در عرصه جودوی کشور است.