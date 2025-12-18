پخش زنده
واحد استحصال و فرآوری شمش طلای هیرد در شهرستان نهبندان خراسان جنوبی، به دستور مستقیم مسعود پزشکیان رئیسجمهور و بهصورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) این طرح با سرمایهگذاری ۳۰ هزار میلیارد ریالی که زنجیره کامل تولید طلا از معدن تا شمش را در منطقه کمبرخوردار راهاندازی میکند و با مشارکت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (زیرمجموعه ایمیدرو) و سرمایهگذاری بخش خصوصی احداث شده است ظرفیت تولید سالانه ۴۰۰ کیلوگرم شمش طلا را فراهم میآورد.
در مراسم افتتاح که بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، مسعود پزشکیان رئیسجمهور، محمدمسعود سمیعینژاد معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، تورج زارع مدیرعامل ایمپاسکو و جمعی از مدیران استان خراسان جنوبی حضور داشتند. تمامی مراحل طراحی، ساخت و راهاندازی کارخانه با تکیه بر توان متخصصان داخلی و امکانات ساخت داخل انجام شده است.
احداث این مجتمع صنعتی، زمینه اشتغال پایدار برای ۳۷۰ نفر را در یکی از مناطق محروم کشور ایجاد کرده و با آموزش نیروهای بومی، به توسعه پایدار منطقه کمک شایانی میکند.
استان خراسان جنوبی با موقعیت راهبردی خود هممرز با افغانستان و استانهای خراسان رضوی، یزد، اصفهان و کرمان به هاب مهمی برای مبادلات تجاری شرق کشور تبدیل شده و طرحهایی مانند واحد طلای هیرد، نقش کلیدی در تقویت اقتصاد محلی ایفا میکنند.