به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران با عنوان نشان خواجه نصیرالدین طوسی با مناظره دانشجویان در موضوعات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در ارومیه برگزار شد.

تیم‌های نواندیشان دانشگاه علوم پزشکی استان و برهان دانشگاه ارومیه به عنوان تیم‌های اول و دوم معرفی و تیم شهید چمران از دانشگاه ارومیه هم بعنوان تیم اخلاق این مسابقات انتخاب شدند.

این مسابقات به همت جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با شرکت ۱۶ تیم ۴ نفره از دانشگاه‌های ارومیه، علوم پزشکی، فرهنگیان، صنعتی، آزاد، پیام نور، جهاد دانشگاهی و علمی کاربردی استان همزمان با سراسر کشور در روز‌های ۲۶و۲۷ آذرماه برگزار شد.

دو تیم برتر این مسابقات در مرحله کشوری که خرداد ماه سال آینده در دانشگاه تهران برگزار می‌شود، بعنوان نماینده آذربایجان غربی رقابت خواهند کرد.