در یک‌سال گذشته، ارائه خدمات غیر حضوری به مشترکان آبفای استان اصفهان، موجب صرفه جویی ۱۳۷ میلیارد ریالی در مصرف سوخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛مدیر دفتر سامانه خدمات غیر حضوری آبفای استان اصفهان با اشاره به نتایج حاصل از تحلیل عملکرد سامانه خدمات غیرحضوری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ۱۵۲۲ گفت: در بازه زمانی آذرماه سال گذشته تاکنون، ۷۶۴ هزار و ۴۱ تماس ورودی از سوی مشترکان ثبت شده که پاسخ‌گویی غیرحضوری به این درخواست‌ها، از انجام ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۲۰۵ سفر شهری جلوگیری کرده است.

سید محمد موسوی افزود: بر اساس محاسبات انجام‌شده، حذف این مراجعات حضوری موجب کاهش بیش از ۴۵ میلیون و ۸۴۲ هزار کیلومتر تردد غیر ضروری شده که در نتیجه ۴ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۲۴۶ لیتر بنزین به ارزش ریالی ۱۳۷ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال صرفه‌جویی شده است.

موسوی افزود: با ارائه خدمات غیر حضوری به متقاضیان و مشترکان، بیش از ۵ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۳۰۸ ساعت از زمان شهروندان صرفه‌جویی شده است که معادل ۹۶ درصد زمان مراجعه حضوری و ارائه خدمت به روش‌های سنتی است.

مدیر دفتر سامانه خدمات غیر حضوری آبفای استان، این دستاورد‌ها را حاصل توسعه هدفمند خدمات الکترونیک دانست و گفت: سامانه ۱۵۲۲ با هدف حذف مراجعات حضوری، افزایش شفافیت، تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و ارتقای رضایت‌مندی مشترکین راه‌اندازی شده و امروز به یکی از مؤثرترین ابزار‌های تحقق دولت هوشمند در حوزه آب و فاضلاب تبدیل شده است.

وی همچنین از ثبت ۲۳ هزار و ۱۶۱ درخواست غیرحضوری از طریق سایر درگاه‌های الکترونیکی از جمله پرتال شرکت آب و فاضلاب و نرم افزار همراه آبفا خبر داد و گفت: توسعه خدمات غیرحضوری، علاوه بر کاهش ترافیک و آلودگی هوا، نقش مهمی در مدیریت مصرف انرژی، کاهش هزینه‌های اجتماعی و افزایش بهره‌وری سازمانی ایفا می‌کند.