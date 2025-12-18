پخش زنده
امروز: -
معاون صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: پارک جنگلی قرق در شرق گرگان، به عنوان یکی از مناطق نمونه گردشگری استان گلستان شناخته میشود و میتواند الگویی سبز برای توسعه پایدار باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم جلالی امروز گفت: قرار است بدون آسیب به پوشش گیاهی و محیطزیست جنگلی، پارک جنگلی قرق در شرق گرگان به مرکز ملی تولید و عرضه صنایعدستی تبدیل شود.
وی افزود: این پروژه زنجیره کامل ارزش صنایعدستی را از تولید مواد اولیه تا عرضه و مصرف در فضایی معاصر و تجاریسازیشده فراهم میکند و کاملاً سازگار با محیطزیست است.
معاون صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: صنایعدستی نه تنها هیچ آسیبی به جنگل وارد نمیکند، بلکه از ضایعات طبیعی مانند چوب و سایر مواد جنگلی به عنوان دستمایه تولید محصولات خلاقانه استفاده میشود.
وی یاد آور شد: مواد اولیه کلیدی مانند ابریشم (محصول برجسته ترکمنها) و چوب در استان گلستان به وفور موجود است و پارک جنگلی قرق در گرگان با مساحت حدود ۶۵۰ هکتار، میتواند الگویی سبز برای توسعه پایدار باشد.