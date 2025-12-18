به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سامانه‌ی بارشی، که از دو روز گذشته کردستان را فرا گرفته بود به شکل برف و کولاک در برخی مناطق خودنمایی کرد.

اگرچه بارش‌ها ناچیز بود، اما لغزندگی جاده‌ها را در برداشت.

راهداری استان اعلام کرد که عملیات نمک‌پاشی و برف‌روبی در محور‌ها انجام شد.

بنابر اعلام هواشناسی سامانه بارشی ظهر امروز از استان خارج شده و تا یکشنبه هفته آینده جو استان پایدار است.

در این مدت از پوشش ابر استان کاسته می‌شود و مه گرفتگی پدیده غالب در استان خواهد بود.

هواشناسی پیش بینی کرده دما در طول روز روند افزایشی دارد و دمای کمینه به طور میانگین ۳ تا ۴ درجه کاهش می‌یابد.