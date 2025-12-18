پخش زنده
فعالیت سامانه بارشی در استان موجب لغزندگی جادهها و اختلال در تردد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سامانهی بارشی، که از دو روز گذشته کردستان را فرا گرفته بود به شکل برف و کولاک در برخی مناطق خودنمایی کرد.
اگرچه بارشها ناچیز بود، اما لغزندگی جادهها را در برداشت.
راهداری استان اعلام کرد که عملیات نمکپاشی و برفروبی در محورها انجام شد.
بنابر اعلام هواشناسی سامانه بارشی ظهر امروز از استان خارج شده و تا یکشنبه هفته آینده جو استان پایدار است.
در این مدت از پوشش ابر استان کاسته میشود و مه گرفتگی پدیده غالب در استان خواهد بود.
هواشناسی پیش بینی کرده دما در طول روز روند افزایشی دارد و دمای کمینه به طور میانگین ۳ تا ۴ درجه کاهش مییابد.