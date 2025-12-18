پخش زنده
بارش برف در مناطق مختلف استان، به ویژه شهر همدان، موجب خوشحالی مردم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر خدمات شهری شهرداری همدان با اشاره به بارش برف ۴۸ ساعت گذشته در این شهر گفت: ۸۵۰ پاکبان، راننده و ناظر با ۲۰۰ خودروی سازمانی و برفروب در ۴۰ ساعت گذشته، ۷ هزار و ۷۰۰ کیلومتر معبر اصلی و فرعی را در شهر همدان برفروبی کردهاند.
مرتضی رضایی افزود: مردم همدان در صورت نیاز به بازگشایی معابر و کوچه ها، میتوانند ۲۴ ساعته با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند.
رئیس پلیس راه استان هم با اشاره به اینکه بیشترین بارش برف را در گردنههای اسدآباد، همه کسی و نورآباد نهاوند داشتهایم گفت: در هیچ کدام از جادههای استان انسداد نداشتیم و فقط شب گذشته گردنه نورآباد نهاوند به مدت چند ساعت مسدود شد.
سرهنگ سرمدی با اشاره به اینکه در دو روز گذشته تصادف یا سانحه شدیدی در جادههای استان نداشتیم افزود: در گردنه اسدآباد شاهد پدیده مه هستیم.
او همچنین با تاکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سرعت مطمئنه و فاصله طولی با خودروهای دیگر گفت: رانندگان از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند و در صورت مسافرت حتما زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.