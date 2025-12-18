به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه بررسی مشکلات و چالش‌های اجرایی شرکت‌های تعاونی‌های مسکن منتظران مهدی(عج)، شرکت تعاونی متین افق و مالکان زمین در اختیار مرزبانی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در تاریخ ۲۷ آذر در سالن امامت دادگستری برگزار شد.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه که مدیران دستگاه‌های متولی نیز حضور داشتند گفت: جلسه امروز با موضوع حل مشکلات سه تعاونی مسکن با رویکرد صیانت از حقوق عامه و کمک به رفع مشکلات تعدادی از شهروندان عضو این تعاونی‌ها که سالهاست آنها را درگیر کرده تشکیل شده است.

عتباتی افزود: در طی دو سال گذشته با ورود و همراهی همه مجموعه‌ها برای کمک به حل و فصل شدن مشکلات تعاونی‌های مسکن، بخش قابل توجهی از مشکلات این تعاونی‌ها حل شده است و تنها تعداد اندکی مانده که امروز در این جلسه موضوع سه تعاونی مسکن مطرح و برای کمک به آنها اتخاذ تدبیر خواهد شد.

وی گفت: دستگاه قضائی استان مشکلات تعاونی‌ها را تا حل شدن قطعی به صورت جدی پیگیر می‌کند و مانند ۱۱ تعاونی که مشکلات آنها با همراهی همه مجموعه‌های مرتبط حل وفصل گردید و قریب به یکصد هزار نفر منتفع شدند. مشکلات تعاونی‌های باقیمانده هم رفع مشکل خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان افزود: در زمینه اتخاذ تدابیر برای رفع مشکلات این تعاونی‌ها بازدید‌های میدانی مختلف و جلسات متعدد تخصصی تشکیل شده تا با بررسی آخرین اقدامات و احصاء نیازمندی‌ها امید است در این جلسه با همفکری همه مجموعه‌های دخیل تصمیماتی برای باز کردن گره‌های این تعاونی‌های مسکن و کمک به اعضاء آنها اتخاذ شود.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: برای حل مشکلات این تعاونی‌ها باید مشکلات آنها در ابعاد مختلف بررسی گردد.

وی از اعضای حاضر خواست مانند همیشه با نگاه حل مسئله به موضوعات ورود کنند و اعضای این تعاونی‌ها هم همراهی لازم با تصمیمات اتخاذی داشته باشند تا با اجرایی شدن راهکار‌های پیشنهادی مشکل تعاونی‌ها و اعضای آنها مرتفع شود.

در ادامه دستورات جلسه مشکلات سه تعاونی مسکن منتظران مهدی(عج) , شرکت تعاونی متین افق و مالکان زمین در اختیار مرزبانی با حضور نمایندگان اعضای آنها مطرح و پس از ارائه گزارش آخرین وضع و اقدامات انجام شده از سوی متولیان بررسی و راهکار‌ها و پیشنهاداتی ارائه شد، این نظرات جمع بندی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.