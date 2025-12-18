نماینده مردم هشترود و چاراویماق از آغاز احداث خط انتقال ۲ مداره ۱۳۲ کیلوولت شهرک صنعتی وَرقه چاراویماق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در حوزه پست ۴۰۰ کیلوولت هشترود روند اجرای پروژه خط دو مداره ۱۳۲ کیلوولت هشترود – شهرک صنعتی چاراویماق در حال انجام است.

وی گفت: این پروژه به طول بیش از ۱۰ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان در دست احداث بوده و تاکنون خدمات مهندسی، طراحی و مسیریابی آن به طور کامل انجام شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در حال حاضر عملیات ساخت برج‌های پروژه در جریان بوده و تامین سایر تجهیزات مورد نیاز نیز از طریق قرارداد‌های مربوطه انجام شده و در مرحله تهیه قرار دارد.

شهسواری گفت:بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در صورت تامین به‌موقع نقدینگی، پیش‌بینی می‌شود این پروژه تا پیش از پیک بار سال آینده به بهره‌برداری برسد که نقش موثری در تامین برق شهرک صنعتی چاراویماق خواهد داشت.