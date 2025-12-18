جلسه بررسی و رسیدگی به مشکلات بخش سیمینه شهرستان بوکان با حضور استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه بررسی و رسیدگی به مشکلات بخش سیمینه شهرستان بوکان صبح امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

در این جلسه مهم‌ترین مسائل و مطالبات مردم بخش سیمینه در حوزه‌های عمرانی، زیرساختی، راه‌های روستایی، آب شرب، کشاورزی، اشتغال و خدمات عمومی مورد بررسی قرار گرفته و مدیران دستگاه‌های اجرایی گزارش‌هایی از وضعیت موجود و اقدامات انجام‌شده ارائه کردند.

همچنین در این جلسه تصمیماتی در راستای پیگیری مطالبات مطرح‌شده اتخاذ و مقرر شد دستگاه‌های مسئول، اقدامات لازم را در چارچوب زمان‌بندی مشخص انجام داده و گزارش پیشرفت کار را به استانداری ارائه کنند.