رئیس کل دادگستری زنجان بر استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و اجرای کامل سند تحول قضایی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛حجت الاسلام علی فرجی برحق بر اجرای دقیق سیاستها و برنامههای قوه قضائیه بویژه برنامه سند تحول و تعالی در استان تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه توجه به موضوع پروندههای معوق در شعب استان که با تلاش همکاران در حوزههای قضایی به شعب از آمار شعب نامتعارف خارج خواهد شد گفت: مدیران حوزههای قضایی در راستای اجرای برنامه عملیاتی که شرایط خاص خود را در شهرستانها دارد اهتمام جدی داشته باشند.
وی با بیان اینکه از جمله برنامههای سند تحول و تعالی استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس میباشد افزود:با اجرای این برنامه از سوی قضات میتواند هم به حوزه زندان و زندانیان و هم کمک به ارائه به بخشهای خدمات عمومی و آموزشی عنایت داشت.
وی افزود: از فرصت ۳ماه باقی مانده سال برای اجرای برنامهها و سیاستهای قوه قضائیه باید نهایت بهره را برد و در این مدت برخی عقب ماندگی را جبران کرد.
این جلسه که با حضور دادستان مرکز استان، معاونین رئیس کل و برخی از قضات و بصورت وبیناری مدیران حوزههای قضایی را برگزار شد از قضاتی که بیشترین آمار در استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کرده بودند تقدیر شد.