به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، نشست بررسی پیشرفت نظام ارجاع خدمات پزشکی استان با حضور رئیس‌جمهور در بیرجند برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این نشست تأکید کرد: ما منابع کافی داریم، ولی تخصیص آنها به درستی انجام نمی‌شود و سرانه‌ای که به شما تعلق می‌گیرد باید مشخص و به درستی تخصیص یابد و این طرح باید در قانون بودجه به دقت لحاظ شود تا مشخص شود که میزان سرانه و سهم بیمه و دولت چقدر است.

در این نشست، گنجی‌فرد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، گفت: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از سال ۶۴ تأسیس شده و در حال حاضر ۴۳۵۰ دانشجو در ۷۰ رشته تحصیلی دارد و این دانشگاه دانشجویانی از کشور‌های عراق، افغانستان و لبنان نیز جذب می‌کند و همچنین، ۶ دانشکده در مرکز استان و ۳ دانشکده در شهرستان‌ها داریم.

وی با بیان اینکه در استان ۱۵ بیمارستان دانشگاهی و ۲۳۷ مرکز بهداشتی تحت پوشش داریم افزود: مجموع تخت‌های بیمارستانی استان ۱۵۲۴ تخت است و ۲۴۸ متخصص و فوق‌تخصص در ۲۲ رشته تخصصی و ۲۸ رشته فوق‌تخصصی فعالیت می‌کنند وهمچنین، تعداد نیروی انسانی حوزه بهداشت به ۴۸۹ نفر می‌رسد و در حال حاضر ۱۱۷ بهورز و ۴۳ پزشک کمبود داریم.

گنجی‌فرد در پایان مطالبات استان در این حوزه را ۹۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد.