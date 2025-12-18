بازنشستگان خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم هستند
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی با هشدار نسبت به کاهش شدید قدرت خرید بازنشستگان، تأکید کرد که افزایش حقوق باید همپای تورم واقعی و هزینههای سبد معیشت صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور در همایش «وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر» با حضور وزیر کار، تأکید کرد: افزایش صرفاً نقدی حقوق بدون اصلاحات حمایتی مشکلات معیشتی را حل نمیکند.
او گفت: سال گذشته با ۷ میلیون تومان و امسال با ۱۵ میلیون تومان نیز امکان تأمین معیشت وجود نداشت؛ نشاندهنده کاهش شدید قدرت خرید است.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور خواستار دیدهشدن بازنشستگان در دهکبندیها و حمایتهای معیشتی شد.
اسدی هشدار داد افزایش ۵۰ تا ۵۶ درصدی تعرفههای پزشکی فشار مضاعفی بر بازنشستگان وارد خواهد کرد.
به گفته وی؛ قزوین استانی کارگرنشین است و بسیاری از بازنشستگان در شهر مهرگان با مشکلات مسکن و فاصله از مراکز درمانی مواجهاند.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور گفت: شهرکهای مهرگان، محمدیه و البرز فاقد بیمارستان یا درمانگاه مناسباند و زمینهای رفاهی به سایر دستگاهها واگذار شده است.
عزیزالله اسدی، رئیس کانون بازنشستگان قزوین، نیز در این همایش اعلام کرد : ۶۰ درصد بازنشستگان حقوقی زیر ۱۵ میلیون تومان دارند و زندگی برای آنان بسیار دشوار شده است.
اسدی گفت: قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان حدود هفت ماه است که با مشکل روبهرو شده و فشار زیادی ایجاد کرده است.
وی افزود: ۳۳ درصد بازنشستگان در نوبت دریافت وامهای قرضالحسنه و ودیعه مسکن هستند؛ بیش از ۶۰۰ نفر از بیماران صعبالعلاج نیز ثبتنام کردهاند.
نماینده کانون بازنشستگان استان گفت: استان قزوین ۱۰۶ هزار بازنشسته دارد که با خانواده هایشان یک سوم جمعیت استان را دارند .
آیت اسدی نماینده تشکلهای کارگری با اشاره به بحران تورم گفت: تورم را هیچ جناحی نتوانست حل کند و همه مسئولان، نمایندگان و مردم باید در کنار هم برای رفع آن تلاش کنند.
او با انتقاد از پاسکاری مسئولان و مجلس در حوزه تورم افزود: تحریمهای داخلی باید رفع شود، چرا که تحریمهای خارجی تأثیر چندانی بر زندگی کارگران ندارد.
اسدی همچنین خواستار حذف قراردادهای موقت در کارخانهها شد و تأکید کرد: قراردادهای یکماهه زندگی کارگران را نابود کرده و کارگران به محض اعتراض از کار اخراج میشوند.
در ادامه، آهنگریان نماینده تشکلهای کارفرمایی استان قزوین، سرمایه انسانی را مهمترین دارایی واحدهای تولیدی دانست و گفت: سرمایه انسانی توسعه پایدار برای تولید کشور به همراه دارد.
او با اشاره به مشکلات تأمین اجتماعی و کمبود حاملهای انرژی برای واحدهای تولیدی، خواستار حمایتهای جدیتر در حوزه کارفرمایی شد و افزود: باید مسیر حمایتها به سمتی برود که تولیدات کوچک توسعه یابند.
کریمی، نماینده خانه کارگر نیز با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران اظهار کرد: سال گذشته دستمزد کارگران افزایش یافت اما سفره کارگران همچنان خالی است، زیرا تورم با سرعت بیشتری پیش میرود.
او با اشاره به تعطیلی تعاونیهای مصرف کارگران در استان گفت: تعداد این تعاونیها از ۱۰۰ واحد به صفر رسیده است.
کریمی همچنین نسبت به وضعیت عیدی بازنشستگان، خدمات ورزشی و درمانی کارگران انتقاد کرد و افزود: ۷۰ درصد جمعیت استان کارگر هستند اما خدمات درمانی برای آنان تقریباً صفر است.