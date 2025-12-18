او گفت: سال گذشته با ۷ میلیون تومان و امسال با ۱۵ میلیون تومان نیز امکان تأمین معیشت وجود نداشت؛ نشان‌دهنده کاهش شدید قدرت خرید است.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور خواستار دیده‌شدن بازنشستگان در دهک‌بندی‌ها و حمایت‌های معیشتی شد.

اسدی هشدار داد افزایش ۵۰ تا ۵۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی فشار مضاعفی بر بازنشستگان وارد خواهد کرد.

به گفته وی؛ قزوین استانی کارگرنشین است و بسیاری از بازنشستگان در شهر مهرگان با مشکلات مسکن و فاصله از مراکز درمانی مواجه‌اند.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور گفت: شهرک‌های مهرگان، محمدیه و البرز فاقد بیمارستان یا درمانگاه مناسب‌اند و زمین‌های رفاهی به سایر دستگاه‌ها واگذار شده است.

عزیزالله اسدی، رئیس کانون بازنشستگان قزوین، نیز در این همایش اعلام کرد : ۶۰ درصد بازنشستگان حقوقی زیر ۱۵ میلیون تومان دارند و زندگی برای آنان بسیار دشوار شده است.

اسدی گفت: قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان حدود هفت ماه است که با مشکل روبه‌رو شده و فشار زیادی ایجاد کرده است.

وی افزود: ۳۳ درصد بازنشستگان در نوبت دریافت وام‌های قرض‌الحسنه و ودیعه مسکن هستند؛ بیش از ۶۰۰ نفر از بیماران صعب‌العلاج نیز ثبت‌نام کرده‌اند.

نماینده کانون بازنشستگان استان گفت: استان قزوین ۱۰۶ هزار بازنشسته دارد که با خانواده هایشان یک سوم جمعیت استان را دارند .

آیت اسدی نماینده تشکل‌های کارگری با اشاره به بحران تورم گفت: تورم را هیچ جناحی نتوانست حل کند و همه مسئولان، نمایندگان و مردم باید در کنار هم برای رفع آن تلاش کنند.

او با انتقاد از پاس‌کاری مسئولان و مجلس در حوزه تورم افزود: تحریم‌های داخلی باید رفع شود، چرا که تحریم‌های خارجی تأثیر چندانی بر زندگی کارگران ندارد.

اسدی همچنین خواستار حذف قراردادهای موقت در کارخانه‌ها شد و تأکید کرد: قراردادهای یک‌ماهه زندگی کارگران را نابود کرده و کارگران به محض اعتراض از کار اخراج می‌شوند.

در ادامه، آهنگریان نماینده تشکل‌های کارفرمایی استان قزوین، سرمایه انسانی را مهم‌ترین دارایی واحدهای تولیدی دانست و گفت: سرمایه انسانی توسعه پایدار برای تولید کشور به همراه دارد.

او با اشاره به مشکلات تأمین اجتماعی و کمبود حامل‌های انرژی برای واحدهای تولیدی، خواستار حمایت‌های جدی‌تر در حوزه کارفرمایی شد و افزود: باید مسیر حمایت‌ها به سمتی برود که تولیدات کوچک توسعه یابند.

کریمی، نماینده خانه کارگر نیز با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران اظهار کرد: سال گذشته دستمزد کارگران افزایش یافت اما سفره کارگران همچنان خالی است، زیرا تورم با سرعت بیشتری پیش می‌رود.

او با اشاره به تعطیلی تعاونی‌های مصرف کارگران در استان گفت: تعداد این تعاونی‌ها از ۱۰۰ واحد به صفر رسیده است.

کریمی همچنین نسبت به وضعیت عیدی بازنشستگان، خدمات ورزشی و درمانی کارگران انتقاد کرد و افزود: ۷۰ درصد جمعیت استان کارگر هستند اما خدمات درمانی برای آنان تقریباً صفر است.