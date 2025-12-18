واحد فولادسازی مجتمع فولاد قاینات با دستور رئیس‌جمهور و با حضور رئیس هیئت عامل ایمیدرو، مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران و سرپرست مجتمع فولاد قاینات افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن شمش فولاد، یکی ازطرحهای مهم و راهبردی صنعت فولاد کشور محسوب می‌شود و نقش مؤثری در تکمیل زنجیره تولید، افزایش ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی ایفا می‌کند.

برای اجرای این طرح، ۲۴۵ میلیون یورو سرمایه‌گذاری انجام شده است که زمینه اشتغال مستقیم برای ۷۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۳ هزار و ۳۰۰ نفر را فراهم کرده است.

با افتتاح این واحد فولادسازی، ظرفیت تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن در سال افزایش یافته و گامی مهم در مسیر توسعه صنعتی و تقویت توان تولید ملی برداشته شده است.

افتتاح این واحد، نقطه عطفی در توسعه صنعتی شرق کشور و ارتقای جایگاه صنعت فولاد در منطقه به شمار می‌رود.