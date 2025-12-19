بسیاری از مردم بدون آن‌که آگاه باشند، هر روز از طریق آب، غذا، هوا و برخی محصولات بهداشتی در معرض میکروپلاستیک‌ها قرار می‌گیرند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به افزایش حضور ریزذرات پلاستیکی در زندگی روزمره گفت: بسیاری از مردم بدون آن‌که آگاه باشند، هر روز از طریق آب، غذا، هوا و برخی محصولات بهداشتی در معرض میکروپلاستیک‌ها قرار می‌گیرند.

دکتر «افشین محمدی بردبری»، عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: ریزذرات پلاستیکی از منابع ساده و رایجی مثل بطری‌های آب، ظروف یک‌بارمصرف، بسته‌بندی مواد غذایی، لباس‌های مصنوعی، گردوغبار خانه و حتی بعضی لوازم آرایشی وارد بدن می‌شوند و به دلیل اندازه بسیار کوچک، به‌راحتی قابل تشخیص نیستند.

مهم‌ترین مسیر‌های تماس روزانه با میکروپلاستیک‌ها

وی با بیان اینکه راه ورود این ذرات برای اغلب مردم مشترک است، افزود: نوشیدن آب از بطری‌های پلاستیکی، مصرف مداوم غذا‌های بسته‌بندی‌شده، استنشاق گردوغبار در منازل و استفاده از محصولات آرایشی حاوی ذرات پلاستیکی، مهم‌ترین مسیر‌های تماس روزانه با میکروپلاستیک‌ها هستند.

چه کسانی بیشتر باید مراقب باشند؟

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به آثار احتمالی این ذرات بر بدن گفت: مطالعات نشان می‌دهد میکروپلاستیک‌ها می‌توانند باعث التهاب مزمن، اختلالات هورمونی، مشکلات گوارشی و حتی کاهش اثربخشی برخی دارو‌ها شوند؛ به‌ویژه افرادی که دارو‌های تیروئیدی، هورمونی یا قلبی مصرف می‌کنند، باید نسبت به این موضوع حساس‌تر باشند.

دکتر محمدی افزود: نوزادان و کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی، افراد مبتلا به اختلالات هورمونی و کسانی که مصرف بالایی از غذا‌ها و نوشیدنی‌های بسته‌بندی‌شده دارند، در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

چند اقدام ساده که همه می‌توانند انجام دهند

وی ادامه داد: با وجود اینکه حذف کامل میکروپلاستیک‌ها ممکن نیست؛ اما می‌توان با چند اقدام ساده، میزان مواجهه روزانه را کاهش داد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز راهکار‌های کاهش مواجهه با ریز پلاستیک‌ها را بیان کرد: استفاده از بطری و ظروف شیشه‌ای یا استیل به‌جای پلاستیک، کاهش مصرف غذا‌های آماده و بسته‌بندی‌شده، انتخاب نمک تصفیه‌شده استاندارد، گردگیری منظم خانه و شست‌وشوی سطوح برای کاهش گردوغبار و پرهیز از لوازم آرایشی یا اسکراب‌هایی که روی برچسب آنها عبارت «microbeads» درج شده است، میتواند خطرات جدی آسیب این مواد را به بدن کاهش دهد.

دکتر محمدی در پایان یادآورشد: میکروپلاستیک‌ها یک خطر فوری و آنی نیستند، اما مواجهه مداوم و طولانی‌مدت با آنها می‌تواند به‌مرور سلامت بدن را تحت تأثیر قرار دهد؛ به همین دلیل اصلاح عادت‌های روزمره، مهم‌ترین و در دسترس‌ترین راه پیشگیری برای همه افراد است.