استاندار آذربایجان غربی گفت: مجموع سرمایهگذاریهای جذبشده در قالب همایش اینوا به مرز ۲۰۰ همت رسیده که نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و رونق تولید استان خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، استاندار آذربایجان غربی در مراسم افتتاح زنجیره یکپارچه تولید گوشت «آروم گوهردانه» در روستای آغلیان بوکان گفت: سرمایهگذاریهای جذب شده در قالب همایش اینوا در استان به مرز ۲۰۰ همت رسیده و این روند در آینده نزدیک موجب شتابگیری توسعه همه جانبه استان میشود.
رضا رحمانی اظهار کرد: همایش اینوا تنها یک رویداد مقطعی نبود، بلکه توانست نگاه و ذهنیت استان را نسبت به تعامل، همکاری و حمایت عملی از سرمایهگذاران در مسیر رونق اقتصادی و اشتغال تغییر دهد.
وی افزود: تولید، منشا توسعه هر منطقهای است و این موضوع طی ۱۰ سال گذشته همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده که تحقق آن بدون سرمایهگذاری و جذب سرمایه امکانپذیر نیست.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به اقدامات همزمان در حوزه زیرساختها گفت: در کنار جذب سرمایهگذار، تأمین زیرساختهای لازم از جمله آب، برق، گاز، راهآهن، فرودگاه و سایر خدمات پشتیبان نیز در دستور کار قرار دارد و بهصورت جدی پیگیری میشود.
رحمانی ادامه داد: با سرمایهگذاری در بخشهای مختلف استان که از ظرفیتهای بالایی برخوردار هستند، زمینه ایجاد درآمدهای جایگزین در کنار بخش کشاورزی و متناسب با شرایط منابع آبی فراهم شده که همایش اینوا نقش مهمی در این مسیر ایفا کرده است.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای مرزی آذربایجان غربی بهتنهایی میتواند موتور محرک رشد استان باشد، افزود: حوزههای گردشگری، صنعت، معدن و خدمات نیز بهصورت همزمان در سطح استان در حال توسعه و شکوفایی است.
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر لزوم نهادینهسازی فرهنگ حمایت از کارآفرینان در جامعه گفت: نخبگان و سرمایهگذارانی که توانایی خلق شغل و ایجاد ارزش افزوده دارند باید مورد حمایت کامل دولت قرار گیرند و دستگاههای اجرایی با پیشگامی، موانع و مشکلات پیشروی آنان را برطرف کنند.
شایان ذکر است، همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری آذربایجانغربی (INVA) روز ۲۲ خردادماه امسال با حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی در ارومیه برگزار شد و با هدف معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در حوزههای کشاورزی، گردشگری، صنعت، معدن، انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای نوین، بستر تعامل مستقیم میان سرمایهگذاران و مدیران اجرایی استان را فراهم ساخت.