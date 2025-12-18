پخش زنده
مدیر گفتمان سازی دفتر حفظ ونشر آثار حضرت آیت الله خامنهای گفت: به لطف پروردگار متعال تاکنون تمامی تحلیلهای رهبر معظم انقلاب به واقعیت تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر گفتمان سازی دفتر حفظ ونشر آثارحضرت آیت الله خامنهای امروز در جمع هادیان سیاسی سپاه شهدای آذربایجان غربی با اعلام این مطلب گفت: به اذعان تمامی رهبران و روسای کشورهای جهان درایت کفایت و تحلیلهای واقع بینانه معظم الله از وقایع و رویدادهای جهانی بی نظیر است.
شهسواری در ادامه سخنان خود به برخی از ویژگیهای اخلاقی و عرفانی رهبر معظم انقلاب هم اشاره کرد و افزود: سخنرانیهای حضرت امام خامنهای در دیدارهای مردمی و مناسبتی به لحاظ جامعیت در پرداختن به موضوعات به عنوان ابزار حاکمیتی ایشان شناخته می شود .