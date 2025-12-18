به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، کتابهای «کاماندان» نوشته مصطفی جمشیدی و رمان «شماره ۸۸۸» اثر حمید بابایی که هریک از زاویه ای متفاوت به مسئله اسارت پرداخته است. داود امیریان ، منتقد حاضر در مراسم رونمایی از کتاب شماره ۸۸۸ گفت: تاکنون کتابی با ادبیات طنز که به موضوع اسارت در دوره دفاع مقدس بپردازد، نداشتیم و این اولین کتاب منتشر شده است.کتاب «شماره ۸۸۸» با ۱۵ فصل و طراحی جلد روح الله مختاری و «کاماندان» با فصل هایی متفاوت و با طرح جلدی از میثم مقصودی در انتشارات سوره مهر حوزه هنری به چاپ رسیده‌اند.

حسین کاشانیان خبرنگار صدا و سیما گزارش می‌دهد.