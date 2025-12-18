استاندار آذربایجان‌غربی از جهش قابل توجه سرمایه‌گذاری‌های جذب‌شده در استان و دستاورد‌های حاصل از رویداد اینوا، در رونق اقتصادی و گسترش اشتغال خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی امروز در آیین افتتاح طرح توسعه زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ در شهرستان بوکان،از جهش قابل توجه سرمایه‌گذاری‌های جذب‌شده در استان خبر داده و گفت: این روند مسیر توسعه همه‌جانبه را شتاب بخشیده و دستاورد‌های حاصل از رویداد اینوا، زمینه رونق اقتصادی و گسترش اشتغال را فراهم کرده است.

رضا رحمانی با اشاره به نقش محوری رویداد اینوا، افزود: اینوا صرفاً یک رویداد کوتاه‌مدت نبود و نگرش مدیریتی استان را در تعامل مؤثر با سرمایه‌گذاران تغییر داد.

وی همچنین با تاکید بر حمایت عملی از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، خاطرنشان کرد: تولید پایه توسعه بوده و سرمایه‌گذاری شرط تحقق آن است.

استاندار آذربایجان‌غربی به پیگیری همزمان توسعه زیرساخت‌ها نیز اشاره کرده و افزود: تأمین آب، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات پشتیبان در کنار جذب سرمایه‌گذار با جدیت دنبال می‌شود.

رحمانی در پایان با تاکید بر نهادینه‌سازی فرهنگ حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان، اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی با پیشگام بودن در رفع موانع سرمایه‌گذاری، در شکوفایی همزمان گردشگری، صنعت، معدن و خدمات سهیم باشند.