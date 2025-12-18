\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0641\u0627\u0631\u0633 \u061b \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632 \u06f1\u06f5\u06f4\u06f0 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u060c \u06a9\u0647 \u0638\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u0632\u0627\u0647\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u062c\u062f\u0647 \u0639\u0627\u0632\u0645 \u0628\u0648\u062f\u060c \u0628\u0647\u200c\u0639\u0644\u062a \u0646\u0627\u0631\u0627\u062d\u062a\u06cc \u0642\u0644\u0628\u06cc \u06cc\u06a9\u06cc\u200c \u0627\u0632 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u0633\u062a.