موسوی ایت الهی تأکید کرد: نیروگاههایی که نتوانند تا پیک مصرف سال آینده به مرحله بهرهبرداری برسند، مشمول لغو مجوز خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،وی افزودتلاش برای احداث نیروگاههای بادی در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان ادامه دارد.
سیدمصطفی آیتاللهی موسوی در جلسه بررسی وضعیت نیروگاههای استان افزود:مهلت تعیینشده به هیچ عنوان قابل تمدید نیست؛ مجوزهای صادره لغو و به متقاضیان دیگر واگذار خواهد شد.
وی اضافه کرد:دستگاههای اجرایی موظفاند مطابق برنامه زمانبندی عمل کنند؛ در غیر این صورت، مجوز پروژهها لغو شده و به متقاضیان واجد شرایط دیگر واگذار خواهد شد