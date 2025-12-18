دبیر ستاد زیست‌فناوری معاونت علمی گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد که نوآوری مستمر و پیوند واقعی دانشگاه با صنعت، شرط اصلی زنده‌ماندن اکوسیستم زیست‌فناوری و تبدیل علم به محصول اثرگذار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی قانعی دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری امروز در این همایش با تأکید بر نقش کلیدی تحقیق و توسعه در بقای شرکت‌های پیشرفته، گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد که نوآوری مستمر و پیوند واقعی دانشگاه با صنعت، شرط اصلی زنده‌ماندن اکوسیستم زیست‌فناوری و تبدیل علم به محصول اثرگذار است.

برتری پتنت‌های صنعتی بر دانشگاهی

به گفته وی، در بسیاری از کشور‌های پیشرو، تحقیق و توسعه در دل صنعت شکل می‌گیرد و به همین دلیل تعداد پتنت‌های ثبت‌شده در بخش‌های صنعتی به‌مراتب بیش از پتنت‌های دانشگاهی است. صنعت به دلیل حساسیت نسبت به محصول و بازار، انگیزه بالاتری برای حفاظت از نوآوری‌های خود دارد.

دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به تجربه‌ای در حوزه پژوهش افزود: در مواردی حتی از انتشار مقاله جلوگیری شده تا مسیر تولید محصول و تجاری‌سازی هموار شود؛ چرا که هدف نهایی پژوهش، خلق ارزش و ارائه محصول کاربردی است.

رمز بقای شرکت‌های آمریکایی: نوآوری کوتاه‌مدت

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های مالکیت فکری در برخی شرکت‌های موفق آمریکایی توضیح داد: برخی محصولات پرفروش عمداً برای دوره‌های کوتاه‌تری، مثلاً پنج‌ساله، پتنت می‌شوند تا شرکت‌ها ناچار باشند شدت تحقیق و توسعه خود را افزایش دهند و به یک محصول خاص دل‌خوش نمانند. همین نوآوری‌های پی‌درپی، رمز بقای شرکت‌های پیشرفته جهان است که بخش قابل‌توجهی از منابع خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند.