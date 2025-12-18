به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مهندس مشکی مدیر ستاد بحران و فرماندار شهرستان نرماشیر گفت : رودخانه های فصلی مرکز شهر نرماشیر و بخش روداب طغیان کرده اند.

وی افزود: بر اثر طغیان رودخانه ها در پی بارش های اخیر، راه اصلی و مواصلاتی ۳ روستای بخش مرکزی و روداب نرماشیر را قطع کرده است.

مدیر ستاد بحران نرماشیر با بیان اینکه همشهریان تا فروکش کردن حجم آب نزدیک رودخانه ها نشوند ، گفت: راه روستای خواجه آباد از سمت رستم آباد ، راه روستای رفیع آباد از سمت مومن آباد . راه مرکز بخش نظامشهر از سمت دوراهی برجک و راه روستایی مهدی آباد از طرف نظامشهر هم بر اثر طغیان رودخانه قطع می باشد.

فرماندار نرماشیر افزود: همشهریان از مسیر های جایگزین تردد کنند و همچنین باتوجه به شرایط جوی آب و هوا، از سفر های غیرضروری خودداری کنند.