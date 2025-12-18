پخش زنده
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برنقش استادان دانشگاه به عنوان حافظان امنیت علمی و فرهنگی کشور، ضرورت پاسخگویی علمی به شبهات دینی و تقویت ارتباط استادان با دانشجویان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با روز وحدت حوزه و دانشگاه، آیینی با حضور استادان حوزههای علمیه و دانشگاههای استان در حوزه علمیه امام خامنهای ارومیه برگزار شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این نشست با تأکید بر پیوند علوم نظری و کاربردی گفت: پژوهش صرفاً نظری بدون اثر عملی، ارزش ماندگار نخواهد داشت و علوم پیشرفته برای اثربخشی، نیازمند بنیانهای نظری عمیق هستند.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، همچنین اساتید دانشگاه را حافظان امنیت علمی و فرهنگی کشور دانست و بر ضرورت پاسخگویی علمی به شبهات دینی و تقویت ارتباط استادان با دانشجویان تأکید کرد.
اساتید حوزه و دانشگاه نیز وحدت این دو نهاد علمی را ضرورتی انکارناپذیر برای پیشرفت کشور دانستند.
وحدت حوزه و دانشگاه، نه یک شعار، بلکه راهبردی بنیادین برای تحقق تمدن نوین اسلامی است؛ راهبردی که با همافزایی علم و دین، میتواند آیندهای روشن برای پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور رقم بزند.