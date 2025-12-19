به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، موزه تنوع زیستی با تاکید بر اهمیت و ارزش تنوع زینی در زمینه علوم طبیعی و حیات وحش در هفته گذشته جمعی از دانش آموزان تهرانی را دعوت کرد که آن‌ها را با حیوانات مختلف و گونه‌های مختلف گیاهی آشنا کند، این موزه تمامی آثار و پیکره جانوارن را با فن «روش نگهداری دراز مدت» یا همان «تاکسیدرمی» جمع آوری کرده است.

آزاده سلمانی گزارش می‌دهد: