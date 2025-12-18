پخش زنده
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور، دستگاههای اعزامکننده راهیان نور را ملزم به اجرای دقیق تمامی دستورالعملهای سفر دانست و تصریح کرد: همه عوامل اجرایی باید توجه ویژهای به ایمنی زائران، بهویژه دانشآموزان و دانشجویان داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یکصد و چهل و دومین جلسه شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور، صبح امروز (پنجشنبه) با حضور سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر»، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت و رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور، در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
سردار کارگر، در این جلسه طی سخنانی با اشاره به آغاز فصل اعزام دانشآموزان و دانشجویان به اردوهای راهیان نور، اظهار داشت: با توجه به شرایط فصلی و بارندگیهایی که در نقاط مختلف کشور وجود دارد، رعایت کامل اصول ایمنی در این سفرها یک ضرورت قطعی است و باید با نهایت دقت دنبال شود.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، دستگاههای اعزامکننده راهیان نور را ملزم به اجرای دقیق تمامی دستورالعملهای سفر دانست و تصریح کرد: همه عوامل اجرایی باید توجه ویژهای به ایمنی زائران، بهویژه دانشآموزان و دانشجویان داشته باشند؛ چرا که در فصل بارندگی، برف و باران قرار داریم و این مسئله اهمیت مضاعفی دارد.
وی با بیان اینکه مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه رعایت ایمنی اردوهای راهیان نور محقق شده است، گفت: پس از تذکرات مقام معظم رهبری و با همت مجموعه راهبر، پلیس راه و دستگاههای اعزامکننده، خوشبختانه در سالهای اخیر هیچگونه تلفات جادهای نداشتهایم؛ زمانی که گزارش «نمودار صفر تصادفات» به محضر رهبر انقلاب ارائه شد، معظمله از این دستاورد ابراز خرسندی کردند.
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور، اجرای دقیق ضوابط حمل و نقل زائران راهیان نور را که بهصورت کاروانی اعزام میشوند، از الزامات جدی دانست و افزود: رعایت تمامی شرایط ایمنی از جمله ممنوعیت حرکت شبانه، سلامت کامل اتوبوسها و الزام حضور دو راننده برای هر اتوبوس باید با حساسیت بالا دنبال شود.
سردار کارگر، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی شخصاً در سالهای اخیر بهصورت خصوصی بر اهمیت موضوع ایمنی زائران تأکید کردند و فرمودند، باید بهگونهای تصمیمگیری شود که خانوادهها نگرانی نداشته باشند؛ پس از اجرای این تدابیر و ارائه گزارشهای سالهای بعد مبنی بر عدم وقوع تصادف، معظمله از این نتایج ابراز رضایت کردند.
در ادامه، سردار «مجید سوری» مسئول سازمان اردویی بسیج نیز با تاکید براینکه اعزامهای راهیان نور با حساسیتهای لازم و اصول ایمنی صورت میگیرد، گفت: تمام تدابیر و ظرفیتها برای استقبال از زائرین مناطق راهیان نور کشور درحال انجام و آمادهسازی است.
همچنین «صادق حسینزاده ملکی» معاون فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش و نماینده این وزارتحانه در جلسه، با بیان اینکه راهیان نور در جمع دانشآموزان مورد استقبال است، اظهار داشت: بسیاری از دانشآموزان شور و شوق تجربهی سفر راهیان نور را دارند، لذا میبایست با تدابیر لازم موانع موجود در انجام هرچه بهتر و بیشتر این موضوع مهم مرتفع شود.