هرمزی:
آماده انتقال تجربیات برقیسازی ناوگان عمومی به کلانشهرهای کشور هستیم
معاون شهردار تهران با حضور در سی و هشتمین نشست معاونان حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، ابعاد توسعه چشمگیر مترو، اتوبوس و تاکسیهای برقی پایتخت را برای حاضران تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛
محسن هرمزی با تبریک روز ملی حمل و نقل گفت: موضوع حمل و نقل با وجود صحبتها و رویکردهای کلی متاسفانه در کشور مغفول و محجور مانده و شهرداریهای کشور و معاونان حمل و نقل واقعا با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند.
هرمزی تصریح کرد: نوسازی نکردن و موضوعاتی که دقیقا متوجه دولت بوده و وزارت کشور باید در طی سالهای پیش آن را حل میکرده مشکل ساز شده است. به طوری که سالها ما با فرسودگی فزاینده ناوگان مواجه بودهایم.
معاون شهردار تهران گفت: ما ۴ سال پیش در تهران ۸۶۰ دستگاه اتوبوس فعال داشتیم ولی شرایط را پیش بردیم و به مرحله قرارداد و تحویل و توسعه رساندیم و امروز بیش از ۳ هزارو ۲۰۰دستگاه اتوبوس داریم. در حوزه مترو شهر تهران هم اکنون هزارو ۴۴۱ دستگاه واگن فعال دارد و ما در این دوره در واقع توانستیم به لطف خدا هزارو ۱۸۴ واگن را قرارداد ببندیم. در قرارداد ۲ هزار واگن که وزارت کشور متولی واردات آن است سهم تهران به ۱۰۷۰ دستگاه رسید و اولین قطار را هفته پیش همکاران ما در چین تحویل گرفتند و در حال بارگیری است. امیدواریم تا هفته دوم دی کارش انجام شود. از سویی از مجموعه ۲ هزار دستگاه واگن سهمی هم برای مشهد و اصفهان و کلانشهرهاست که بعد از ۳۰۳ میلیون دلار پیش پرداخت آن قرارداد توسط وزارت کشور عملیاتی شده و جای تقدیر دارد. امیدوارم واگنها به سرعت در سال آینده تحویل کلانشهرها شود.
به گفته هرمزی، شهر تهران طی دوره اخیر شاهد اتفاقات دیگری هم بوده که برقیسازی ناوگان تاکسیرانی جزو آن است. در این لحظهای که خدمت شما گزارش میدهم ما ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی فعال در خطوط داریم و یک اتفاق جدید در این دوره رقم خورده است. در خصوص تاکسی برقی نیز ما ۱.۲میلیارد تومان به راننده میدهیم و او با کمترین پرداختی صاحب تاکسی برقی میشود.
معاون شهردار تهران که در حضور معاونان حمل و نقل کلانشهرهای کشور سخن میگفت، ابراز آمادگی کرد که تجارب تهران را برای رسیدن آنها به ناوگان برقی در اختیارشان قرار دهد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران افزود: در زمینه نوسازی ناوگان برقی ما جلساتی خدمت آقای رئیس جمهور میرویم و قرار بر این است که ۱۵۰ هزار تاکسی برقی را دولت به صورت خرید تضمینی انجام دهد و در واقع قرار است که کارگروهی کار را پیش ببرد. همینطور در بخش موتورسیکلتهای فرسوده در کشور تقریبا ۱۱ میلیون موتور داریم و اتفاقی که قرار است برای همه شهرها اتفاق بیفتد، موضوع حمایت دولت در این بخش برای بهبود وضع موجود است.
هرمزی خاطرنشان کرد: البته ما در تهران در این مرحله متوقف نماندیم و در بخش اتوبوسهای برقی، توسعه طرح واگنهای ساخت داخل و تجهیزات رباتیک برای ساخت واگن پیش رفتیم که راه برای استفاده کلانشهرها از مسیری که تهران رفته هموار و فراهم است.