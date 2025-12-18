پخش زنده
گلوله توپ ۱۲۰ که از ۲۵ سال قبل در زمین یک کشاورز پیدا شده بود با خنثی سازی آن پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، به گفته ستوان زعیم زاده مسول کلانتری ۳۵ اندوهجرد در پی اطلاع یکی از شهروندان از مشاهده شی نظامی در زمین کشاورزی با حضور عوامل انتظامی و درخواست تیم خنثی سازی با حضور آنان در محل اصابت گلوله ، عملیات جابجایی و انهدام آن صورت گرفت ، طبق گفته کارشناسان خنثی سازی گلوله از نوع توپ ۱۲۰ است که نزدیک به بیست و پنج سال با احتمال زیاد در مانورهای یگان های انتظامی بکار گرفته شده بوده است .