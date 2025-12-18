به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، به گفته ستوان زعیم زاده مسول کلانتری ۳۵ اندوهجرد در پی اطلاع یکی از شهروندان از مشاهده شی نظامی در زمین کشاورزی با حضور عوامل انتظامی و درخواست تیم خنثی سازی با حضور آنان در محل اصابت گلوله ، عملیات جابجایی و انهدام آن صورت گرفت ، طبق گفته کارشناسان خنثی سازی گلوله از نوع توپ ۱۲۰ است که نزدیک به بیست و پنج سال با احتمال زیاد در مانورهای یگان های انتظامی بکار گرفته شده بوده است .