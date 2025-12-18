به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ اخبار منتشر شده در رسانه‌های انگلیس نشان می‌دهد یک بسته رها شده در محله وست مینستر که محل دفتر نخست وزیری، مجلس و شماری از وزارتخانه‌های انگلیس است، پیدا شد. پلیس لندن در هراس از احتمال بمب گذاری، از کارکنان در مراکز دولتی خواست تا محل کار خود را فورا ترک کنند. پلیس ضد بمب با دستگاه‌ها و خودرو‌های ویژه خنثی سازی به وست مینستر اعزام شد و بخشی از این منطقه از مردم خالی و راه‌های منتهی به محل پیدا شدن بسته مشکوک بسته شد.

نشریه انگلیسی دیلی میرور دقایقی پیش نوشت: پس از بررسی‌ها معلوم شد این بسته، حاوی کارت‌های تبریک سال نو میلادی یکی از نمایندگان مجلس است.

دیلی میرور افزود: پس از این که امن بودن منطقه وست مینستر اعلام شد، اکنون مردم و کارکنان دوباره به این محله باز می‌گردند.