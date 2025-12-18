پخش زنده
امروز: -
رئیس ستاد مدیریت بحران جزیره کیش بر ضرورت تداوم هماهنگیها تا پایان موج بارشی کیش تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری با اشاره به بارشهای کمسابقه روزهای اخیر، از تداوم مدیریت شرایط بارندگی در کیش خبر داد و تأکید کرد: پایداری زیرساختهای حیاتی، از جمله فرودگاه، بندر، بیمارستان و شبکههای آب، برق و ارتباطات، در اولویت اقدامات ستاد بحران قرار دارد.
او با تأکید بر ضرورت تداوم هماهنگیها، افزود: با وجود فشار کاری بالا، حفظ ارتباط مؤثر، سعهصدر و پاسخگویی مناسب به مردم ضروری است و امیدواریم ۴۸ ساعت پیشِرو نیز با کمترین مشکل و آسیب پشت سر گذاشته شود.
کبیری با اشاره به وضعیت بارندگیها، تصریح کرد: آمار بارشهای چند روز اخیر در کیش بیسابقه بوده و مجموع ریزشهای جوی در این مدت، از بارندگی یک تا دو سال گذشته نیز فراتر رفته است.
او با اشاره به اقدامات انجامشده افزود: ۷۲ حلقه چاه جذبی در کیش احداث شده و بخشی از مدیریت شرایط فعلی، حاصل پیشبینیها و اقدامات پیشگیرانه بوده است.
محمد کبیری، گفت: شدت بارشها فراتر از پیشبینیها بوده و در سه روز، بارندگی معادل دو برابر بارش یک سال در کیش به ثبت رسیده است.
رئیس ستاد مدیریت بحران کیش با تأکید بر ضرورت حفاظت از نقاط حساس، خاطرنشان کرد: حفاظت از فرودگاه، بندرگاه، بیمارستان و تأسیسات کلیدی باید در اولویت مطلق قرار گیرد و نقاطی که حتی در شدیدترین شرایط بارندگی نیز نباید دچار اختلال شوند.
او پایداری خدمات زیرساختی را مهمترین اولویت دانست و افزود: پایداری شبکههای آب، برق و ارتباطات، خط قرمز مدیریت بحران است و خوشبختانه تاکنون هیچگونه قطعی در این حوزهها گزارش نشده است.
محمد کبیری درباره تصمیمات در نظر گرفته شده گفت: بر اساس مصوبات، اماکن عمومی و بازارها از ساعت ۱۷ امروز تعطیل خواهند بود و برای حفاظت از اموال کسبه، اخطارهای لازم صادر شده است.
او تصریح کرد: هرگونه فعالیت غیرمجاز در دریا، بهویژه جابهجایی گردشگران، بههیچوجه قابلپذیرش نیست و با هرگونه تخلف، برخورد قاطع انجام خواهد شد و وسایل مورد استفاده متخلفان حداقل به مدت یک ماه توقیف میشود.
رئیس ستاد مدیریت بحران جزیره کیش، با قدردانی از همراهی شهروندان، گفت: ساکنان کیش در ۴۸ ساعت گذشته، با توجه به هشدارها، همکاری مناسبی داشتهاند و این همراهی و همدلی نقش مهمی در کنترل شرایط ایفا کرده است و تداوم این همکاری تا روز جمعه میتواند عبور ایمن از این وضعیت را تضمین کند.
جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران کیش در این نشست با اشاره به آمارهای ثبتشده، افزود: بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، تا ساعت ۱۵:۳۰ دیروز که عملاً آخرین بارندگی جدی ثبت شد، آمار بارش در کیش به ۱۴۱ میلیمتر رسیده است.
او افزود: کل بارندگی سال گذشته ۱۰۵ میلیمتر بوده است و در حدود ۲۴ ساعت، بارشی بیش از مجموع بارندگی یک سال زراعی گذشته به ثبت رسیده است.
مهدی مسلمخانی افزود: با توجه به حجم بالای بارش و ورود آب، بروز برخی دشواریها در تردد شهری و معابر قابل پیشبینی بود، اما در مرحله نخست بارندگی در دو روز گذشته، مجموعه شرکت عمران، بنادر و فرودگاهها، آب و برق و سایر دستگاههای خدماترسان، مدیریت مناسبی را اعمال کردند.
او افزود: اقدامات انجامشده در مرحله نخست بارندگی بوده است و با توجه به پیشبینی هواشناسی و بارش حدود ۸۰ میلیمتری امشب، تداوم آمادگی کامل ضروری است.
مسلمخانی، خاطرنشان کرد: در زمینه مدیریت ورود آب به کیش، تاکنون عملکرد مطلوبی داشتهایم، اما نکته مهم امشب، شدت وزش باد است.
او افزود: با توجه به شدت وزش باد و احتمال بروز خسارات طبیعی، تقویت گروههای عملیاتی و آمادگی کامل نیروهای امدادی، برای جلوگیری از اختلال در تردد، ضروری است.