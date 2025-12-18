به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری با اشاره به بارش‌های کم‌سابقه روز‌های اخیر، از تداوم مدیریت شرایط بارندگی در کیش خبر داد و تأکید کرد: پایداری زیرساخت‌های حیاتی، از جمله فرودگاه، بندر، بیمارستان و شبکه‌های آب، برق و ارتباطات، در اولویت اقدامات ستاد بحران قرار دارد.

او با تأکید بر ضرورت تداوم هماهنگی‌ها، افزود: با وجود فشار کاری بالا، حفظ ارتباط مؤثر، سعه‌صدر و پاسخگویی مناسب به مردم ضروری است و امیدواریم ۴۸ ساعت پیشِ‌رو نیز با کمترین مشکل و آسیب پشت سر گذاشته شود.

کبیری با اشاره به وضعیت بارندگی‌ها، تصریح کرد: آمار بارش‌های چند روز اخیر در کیش بی‌سابقه بوده و مجموع ریزش‌های جوی در این مدت، از بارندگی یک تا دو سال گذشته نیز فراتر رفته است.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده افزود: ۷۲ حلقه چاه جذبی در کیش احداث شده و بخشی از مدیریت شرایط فعلی، حاصل پیش‌بینی‌ها و اقدامات پیشگیرانه بوده است.

محمد کبیری، گفت: شدت بارش‌ها فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده و در سه روز، بارندگی معادل دو برابر بارش یک سال در کیش به ثبت رسیده است.

رئیس ستاد مدیریت بحران کیش با تأکید بر ضرورت حفاظت از نقاط حساس، خاطرنشان کرد: حفاظت از فرودگاه، بندرگاه، بیمارستان و تأسیسات کلیدی باید در اولویت مطلق قرار گیرد و نقاطی که حتی در شدیدترین شرایط بارندگی نیز نباید دچار اختلال شوند.

او پایداری خدمات زیرساختی را مهم‌ترین اولویت دانست و افزود: پایداری شبکه‌های آب، برق و ارتباطات، خط قرمز مدیریت بحران است و خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه قطعی در این حوزه‌ها گزارش نشده است.

محمد کبیری درباره تصمیمات در نظر گرفته شده گفت: بر اساس مصوبات، اماکن عمومی و بازار‌ها از ساعت ۱۷ امروز تعطیل خواهند بود و برای حفاظت از اموال کسبه، اخطار‌های لازم صادر شده است.

او تصریح کرد: هرگونه فعالیت غیرمجاز در دریا، به‌ویژه جابه‌جایی گردشگران، به‌هیچ‌وجه قابل‌پذیرش نیست و با هرگونه تخلف، برخورد قاطع انجام خواهد شد و وسایل مورد استفاده متخلفان حداقل به مدت یک ماه توقیف می‌شود.

رئیس ستاد مدیریت بحران جزیره کیش، با قدردانی از همراهی شهروندان، گفت: ساکنان کیش در ۴۸ ساعت گذشته، با توجه به هشدارها، همکاری مناسبی داشته‌اند و این همراهی و همدلی نقش مهمی در کنترل شرایط ایفا کرده است و تداوم این همکاری تا روز جمعه می‌تواند عبور ایمن از این وضعیت را تضمین کند.

جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران کیش در این نشست با اشاره به آمار‌های ثبت‌شده، افزود: بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، تا ساعت ۱۵:۳۰ دیروز که عملاً آخرین بارندگی جدی ثبت شد، آمار بارش در کیش به ۱۴۱ میلی‌متر رسیده است.

او افزود: کل بارندگی سال گذشته ۱۰۵ میلی‌متر بوده است و در حدود ۲۴ ساعت، بارشی بیش از مجموع بارندگی یک سال زراعی گذشته به ثبت رسیده است.

مهدی مسلم‌خانی افزود: با توجه به حجم بالای بارش و ورود آب، بروز برخی دشواری‌ها در تردد شهری و معابر قابل پیش‌بینی بود، اما در مرحله نخست بارندگی در دو روز گذشته، مجموعه شرکت عمران، بنادر و فرودگاه‌ها، آب و برق و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، مدیریت مناسبی را اعمال کردند.

او افزود: اقدامات انجام‌شده در مرحله نخست بارندگی بوده است و با توجه به پیش‌بینی هواشناسی و بارش حدود ۸۰ میلی‌متری امشب، تداوم آمادگی کامل ضروری است.

مسلم‌خانی، خاطرنشان کرد: در زمینه مدیریت ورود آب به کیش، تاکنون عملکرد مطلوبی داشته‌ایم، اما نکته مهم امشب، شدت وزش باد است.

او افزود: با توجه به شدت وزش باد و احتمال بروز خسارات طبیعی، تقویت گروه‌های عملیاتی و آمادگی کامل نیرو‌های امدادی، برای جلوگیری از اختلال در تردد، ضروری است.