برنامه تلویزیونی «طهرانشاط» به مناسبت فرا رسیدن بلندترین شب سال و آیین کهن «شب یلدا»، ویژه برنامه‌ای زنده و شاد را روانه آنتن شبکه تهران می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این برنامه که روز جمعه ۲۸ آذرماه ، پخش می‌شود ، میزبان دکتر «محمدعلی الستی» (جامعه‌شناس)، «علی خانجانی» (نویسنده و پژوهشگر) و «محمدرضا سرشار» (گوینده) خواهد بود تا ابعاد فرهنگی و اجتماعی بلندترین شب سال را بررسی کنند.

این برنامه ۹۰ دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی «میلاد حق‌پرست» و اجرای «سید مرتضی حسینی» و «حمید ترابیان»، علاوه بر گفت‌وگوی صمیمی، شامل بخش‌های نمایشی با حضور «خشایار راد» و «مرضیه صدرایی» و آیتم‌های متنوع دیگر است.

برنامه «طهرانشاط» تولید گروه خانواده و کودک شبکه تهران است که هر هفته جمعه‌ها ساعت ۱۰ صبح از این شبکه روی آنتن می‌رود.