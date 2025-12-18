به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در پی هشدار قرمز هواشناسی و پیش‌بینی شدت بارندگی در ساعات آینده فرماندار کهنوج اعلام کرد: با توجه به شرایط جوی و احتمال وقوع سیلاب، برای حفظ جان و امنیت اهالی، تخلیه اضطراری برخی منازل در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا، شورای اسلامی و دهیاری روستای ریگ زردان با همکاری نیروهای محلی، مدرسه و مسجد روستا را به‌عنوان مکان‌های امن و موقت برای اسکان و خدمات‌رسانی به مردم آماده کرده‌اند.

این اقدام پیشگیرانه با هدف کاهش خسارات احتمالی و حمایت از اهالی روستا انجام شده و دستگاه‌های امدادی نیز در حالت آماده‌باش قرار دارند.