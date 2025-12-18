پخش زنده
فرماندار شهرستان کهنوج دستور تخلیه فوری تعدادی از منازل مسکونی واقع در مسیر سیلاب روستای ریگ زردان را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در پی هشدار قرمز هواشناسی و پیشبینی شدت بارندگی در ساعات آینده فرماندار کهنوج اعلام کرد: با توجه به شرایط جوی و احتمال وقوع سیلاب، برای حفظ جان و امنیت اهالی، تخلیه اضطراری برخی منازل در دستور کار قرار گرفت.
در همین راستا، شورای اسلامی و دهیاری روستای ریگ زردان با همکاری نیروهای محلی، مدرسه و مسجد روستا را بهعنوان مکانهای امن و موقت برای اسکان و خدماترسانی به مردم آماده کردهاند.
این اقدام پیشگیرانه با هدف کاهش خسارات احتمالی و حمایت از اهالی روستا انجام شده و دستگاههای امدادی نیز در حالت آمادهباش قرار دارند.