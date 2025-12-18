اجرای برنامههای پیشگیری از HIV و حمایت از مصرفکنندگان پرخطر مواد در فارس
سرپرست بهزیستی فارس از اجرای برنامههای کاهش آسیب با هدف پیشگیری از HIV و حمایت از مصرفکنندگان پرخطر مواد خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ حمید گودرزی، سرپرست ادارهکل بهزیستی استان فارس، با اشاره به اجرای برنامههای کاهش آسیب در این سازمان گفت: این برنامهها با هدف کاهش عوارض مصرف مواد و پیشگیری از ابتلا به بیماریهایی نظیر HIV اجرا میشود و جامعه هدف اصلی آن، مصرفکنندگان مواد دارای رفتارهای پرخطر از جمله مصرفکنندگان تزریقی، افراد بیخانمان و زنان دارای رفتار پرخطر هستند.
وی با بیان اینکه مراکز سرپناه شبانه از مهمترین مراکز کاهش آسیب به شمار میروند، افزود: در این مراکز اقلام کاهش آسیب در اختیار مددجویان پرخطر و بیخانمان قرار میگیرد که شامل پد پنبه الکلی، سوزن و سرنگ یکبار مصرف، داروی ضد شپش و سایر اقلام مرتبط با بهداشت جنسی است. همچنین امکان اسکان شبانه و ارائه هر شب یک وعده غذای گرم برای این افراد فراهم شده است.
سرپرست بهزیستی فارس ادامه داد: در فصول سرد سال، پذیرش افراد در مراکز سرپناه شبانه هر شب از ساعت ۱۷ عصر تا ۷ صبح روز بعد انجام میشود و این مراکز در تمامی روزهای هفته فعال هستند. در شرایط برودت هوا، تیمهای سیار نیز راهاندازی شدهاند که در نزدیکی پاتوقها، اقلام بهداشتی را بین مصرفکنندگان مواد توزیع میکنند.
گودرزی با تأکید بر اینکه استعمال مواد در داخل مراکز سرپناه شبانه ممنوع است، تصریح کرد: به منظور پیشگیری از آسیبهای ثانویه و جلوگیری از شیوع بیماریهای پرخطر، گروههای سیار در پاتوقها حضور یافته و اقلام بهداشتی مورد نیاز را در اختیار افراد قرار میدهند.
وی در ادامه آدرس مراکز سرپناه شبانه و ایستگاههای کاهش آسیب در شهر شیراز را به شرح زیر اعلام کرد:
مراکز گذری و سرپناه شبانه:
مرکز گذری سرپناه قاآنی: خیابان قاآنی، کوچه ۸ طبری
مرکز گذری سرپناه زنان: خیابان زند، کوچه ۱۱ بازارچه فیل، کوی حسینیه کرونیها
مرکز گذری سرپناه راهیان سلامت: مهدیآباد، خیابان امین، انتهای کوچه ۲۶
شلتر آشیانه امید: بلوار سیبویه، کوچه ۴، پشت مسجد رضا
ایستگاههای کاهش آسیب (کانکسها):
کانکس زرین باوران تبسم مهر: بلوار رحمت، پارک رضوان
کانکس راهیان سلامت: شهرک مهدیآباد، پارک بلوار خرمشهر
کانکس آرامش صبح امید ۱: پشت میدان ترهبار
کانکس آرامش صبح امید ۲: بلوار رسول اعظم