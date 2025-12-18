به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت: با دستور وزیر کشور مبنی بر آغاز فرایند انتخابات شورای اسلامی شهرها، این دستور در ۲۰ فرمانداری آذربایجان غربی اعلام وصول شد.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی افزود: براساس دستور وزیر کشور، ثبت‌نام از داوطلبان این دوره از انتخابات از روز یکشنبه ۲۱ دیماه آغاز و تا پایان روز شنبه ۲۷ دی ماه به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.

رسول مقابلی گفت: همچنین مطابق با این دستور، هیئت‌های اجرایی شهرستان‌ها می‌بایست از روز جمعه ۲۸ آذر در مدت پنج روز تشکیل و معتمدان اصلی و علی‌البدل انتخاب شوند.

وی تصریح کرد: تمام تمهیدات و اقدامات لازم برای شروع فرایند انتخابات در استان در ستاد انتخابات انجام شده و پیش بینی شده در شهرستان‌های ۲۰ گانه استان هم بدون هیچ مشکلی روند انتخابات پیش رود.

انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر‌های کشور روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار خواهد شد.