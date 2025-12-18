دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتور در چارچوب مرحله یک‌شانزدهم نهایی رقابت‌های جام حذفی در ماراتن پنالتی‌ها، با برتری شاگردان اسکوچیچ به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابت‌های جام حذفی، دیدار معوقه مرحله یک‌شانزدهم نهایی بین پرسپولیس و تراکتور در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد که این بازی در پایان ۹۰ دقیقه با نتیجه تساوی یک بر یک به اتمام رسید کار به ۳۰ دقیقه وقت اضافه کشیده شد. این بازی به پنالتی‌ها کشید و در نهایت تراکتور با حذف پرپسولیس به مرحله یک‌هشتم رسید. قضاوت این دیدار را بیژن حیدری بر عهده داشت.

در ضربات پنالتی برای تراکتور، صابر کاظمینی، اودیل خامروبکوف، سعید کریم آذر، سدلار، شجاع خلیل‌زاده، مهدی شیری، علیرضا بیرانوند و امیرحسین حسین‌زاده (پنالتی دوم) ضربات‌شان را تبدیل به گل کردند و امیرحسین حسین‌زاده(پنالتی اول)، دانیال اسماعیلی‌فر و فرشاد فرجی ضربات‌شان را از دست دادند.

برای پرسپولیس هم محمدحسین کنعانی‌زادگان، محمدامین کاظمیان، علی علیپور، فرشاد احمدزاده، رضا شکاری، میلاد محمدی و پیام نیازمند ضربات پنالتی را تبدیل به گل کردند اما ضربات باکیچ، مرتضی پورعلی‌گنجی، محمد عمری و کنعانی‌زادگان(پنالتی دوم) تبدیل به گل نشد.

در نهایت تراکتور توانست در مجموع ۹ بر ۸ پرسپولیس را شکست دهد و به مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی صعود کند. تراکتور در این مرحله ۲۲ دی باید با شمس‌آذر بازی کند.

ترکیب تراکتور: علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، محمد نادری، تیبور هلیلوویچ، مهدی شیری، مهدی هاشم‌نژاد، مهدی ترابی، امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشتراکال

سرمربی: دراگان اسکوچیچ

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، حسین ابرقویی‌نژاد، محمدحسین کنعانی زادگان، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، سروش رفیعی، محمد خدابنده‌لو، میلاد سرلک، اوستون اورونوف، تیوی بیفوما و علی علیپور.

سرمربی: اوسمار ویه‌را

لحظات حساس:

دقیقه ۵: روی اشتباه خط دفاع پرسپولیس، مهدی ترابی در موقعیت ایده آل گلزنی قرار گرفت، اما در عین ناباوری او از این فرصت استفاده نکرد. شوت ترابی را نیازمند به خوبی مهار کرد.

دقیقه ۱۳: به محض اینکه میلاد سرلک تعادل خود را از دست داد، مهدی هاشم نژاد صاحب توپ شد و در موقعیت تک به تک قرار گرفت. نیازمند این بار هم خوب عمل کرد و با واکنش به موقع توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۳۹: پرتاب بلند بیرانوند در میانه زمین به دانیال اسماعیلی‌فر رسید. او بعد از حرکت پا به توپ می‌رفت تا خلق موقعیت کند ولی ارسال او دقت لازم را نداشت و بعد از طی کردن عرض دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.

دقیقه ۴۲: حمله تراکتوری‌ها در حالی دفع شد که آنها معتقد بودند توپ به دست مدافعان پرسپولیس برخورد کرده و باید اعلام پنالتی شود، اما بیژن حیدری چنین نظری را تایید نکرد.

دقیقه ۴۵: ارسال مهدی ترابی از روی ضربه ایستگاهی توسط مدافع پرسپولیس برگشت داده شد. همان توپ به امیرحسین حسین زاده رسید و او قصد داشت با ضربه‌ای آکروباتیک گلزنی کند ولی شوت او با اختلافی اندک از کنار دروازه راهی اوت شد.

دقیقه ۵۰: حمله خطرناک بازیکنان تراکتور با مقاومت تیم حریف مواجه شد و بعد از فعل و انفعالاتی که هر لحظه بوی گل می‌داد، توپ به کرنر رفت.

دقیقه ۵۶: هافبک تراکتور با یک ضربه استثنایی از فاصله سی متری به صورت مستقیم دروازه پیام نیازمند را فرو ریخت و پس از ورود توپ به دروازه هم با پوشاندن صورت خوشحالی خود را پنهان کرد.

دقیقه ۶۳: پاس رضا شکاری به علی علیپور رسید و شوت علیپور با کمترین فاصله ممکن نسبت به دروازه به بیرون رفت. در حالی که خطای دید تصاویر تلویزیونی اینطور نشان می‌داد که توپ گل شده، اما چنین اتفاقی نیفتاده بود، ضمن اینکه داور قبل از ضربه زدن علیپور بازی را متوقف کرده بود.

دقیقه ۶۷: اشترکال بعد از دریافت توپ و جا گذاشتن مدافع مستقیم خود به سمت دروازه پرسپولیس شلیک کرد ولی توپ او جایی در چارچوب نداشت.

دقیقه ۹۰: محمد نادری روی یک و دو با رجی لوشکیا رفت تا با پاس در عرض خلق موقعیت کند. هرچند پاس او راه به جایی نبرد ولی داور هم اعلام آفساید کرده بود.

دقیقه ۱+۹۰: محمدامین کاظمیان ضربه کرنر را به روی تیرک دوم دروازه تراکتور فرستاد. فعل و انفعالاتی رخ داد ولی بیرانوند توپ را جمع کرد.

دقیقه ۳+۹۰: شکاری توپ را برای کاظمیان کاشت و شوت او بعد از برخورد با مدافعان در حالی به کرنر تبدیل شد که بیرانوند هر کاری کرد نتوانست توپ را مهار کند

دقیقه ۶+۹۰: روی یک کرنر ارسالی از سمت راست با ضربه سر حسین کنعانی‌زادگان دروازه تراکتور را باز کرد تا بازی یک - یک مساوی شود و به وقت‌های اضافه کشیده شد.



دقیقه ۱۰۱: حسین زاده و نادری در موقعیت تک به تک قرار گرفتند. ضربه نهایی را حسین زاده به شکلی فنی زد و در حالی که کاری از دست نیازمند ساخته نبود، توپ به شکلی نفس‌گیر از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۱۰۴: محمد نادری با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد.



دقیقه ۱۱۲: دانیال اسماعیلی فر قصد داشت به شکل مستقیم از روی ضربه ایستگاهی تیمش را به گل برساند. شلیک پرقدرت و دیدنی او دقیقا به جایی زده که نیازمند حاضر بود و توپ را برگرداند.

دقیقه ۱۱۹: شوت ناگهانی پرسپولیسی‌ها از جناح راست بعد از برخورد به مدافعان حریف به شکلی خطرناک عرض محوطه جریمه را طی کرد و به کرنر رفت.