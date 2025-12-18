امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

سفر رئیس جمهور به استان خراسان جنوبی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۷- ۱۶:۵۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
بی قانونی و گنگ
بی قانونی و گنگ
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
کاسبی با مرگ، سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه از یک مرگ طبیعی
کاسبی با مرگ، سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه از یک مرگ طبیعی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
خبرهای مرتبط

پزشکیان: کشور‌های منطقه در مقابل جنایتکاران ید واحده شوند

پزشکیان: طرح راه آهن در خراسان جنوبی را به اتمام می‌رسانیم

بهره برداری از دو طرح با حضور رییس جمهور در خراسان جنوبی

پزشکیان: اگر مردم پشتوانه ما باشند هرکاری شدنی است

پزشکیان: در کنار ساخت مدارس، تجهیز هم اولویت ماست

برچسب ها: خراسان جنوبی ، سفر استانی رئیس جمهور ، پزشکیان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 