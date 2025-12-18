پخش زنده
امروز: -
سهم مشاورهها در ۱۹ مرکز نفس استان اصفهان، انصراف از سقط عمدی جنین حدود ۸۳ درصد از مادران را به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان در حاشیه اولین رویداد نفس (نجات فرزندان سقط) این استان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از سال ۱۴۰۰ تا آبان امسال، از ۵۸۰ مشاوره مادران باردار، ۴۸۱ نفر از سقط جنین خود منصرف شدند.
مهرداد اسدی افزود: تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر از فرزندان این بانوان مشاوره دیده متولد شدهاند.
مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی هم گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون به همت مشاوران فعال و دغدغهمندان مردمی در ۴۳۰مرکز نفس کشور، بیش از ۲۰ هزار نفر ازما ران باردار، از تصمیم خود مبنی بر سقط عمدی جنین خود منصرف شدند.
محمدحسین زارع زاده افزود: این مشاورهها آگاهیها و این تصمیم درست باعث شده تاکنون ۱۲ هزار و ۶۰۰ نوزاد در کشور به دنیا بیایند.
استاندار اصفهان هم با بیان اینکه حل چالش جوانی جمعیت است گفت: باید کاری کنیم که نه تنها مجموعههای مردم نهاد بلکه همه دغدغهمند جوانی جمعیت و حفظ حیات جنین باشند.
مهدی جمالی نژاد افزود: افزایش جمعیت در اصفهان نیاز به اجماع و همت مضاعف تمام نهادهای حاکمیتی و عمومی دارد.
در پایان این رویداد یک روزه، اولین کارت نفس یار کشور رونمایی شد تا دغدغهمندان حفظ حیات جنین به صورت حقیقی و حقوقی با دریافت این کارت، با مرا مردمی نفس مشارکت داشته باشند.