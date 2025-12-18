پخش زنده
جشنواره معرفی غذاهای محلی و سنتی در سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، بلندترین شب سال به همراه زمستان چند روز دیگر فرا میرسد.
یلدایی که با زمستان میآید، شبی بلند به بلندای یک دقیقه را دارد تا فرصت ثانیههای باهم بودنمان را یادآوری کند.
جشن شب چله کردی چند سالی است که در کردستان برگزار میشود تا جای خود را در تقویم رویدادهای گردشگری باز کند.
کردستان مهد غذاهای خوشمزه محلی و ستی است که برخی از این غذاها دارد به فراموشی سپرده میشود.
در شب چله کردی قرار است ۱۲ رویداد فرهنگی با معرفی سنت ها، صنایع دستی، غذا و تنقلات، دمنوشها و آداب و رسوم این آیین سنتی در کردستان برگزار شود.