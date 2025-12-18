پخش زنده
وزیر امور خارجه نوشت: همکاری نزدیکتر میان مسکو و تهران امکان اقدام موثرتر در برابر تحریمهای غیر قانونی غرب، مهیا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در پایان سفر به روسیه در حساب ایکس خود نوشت: بر مبنای معاهده مشارکت راهبردی میان ایران و روسیه، وزارتخانههای امور خارجه دو کشور بر سر یک نقشه راه سهساله به توافق رسیدند تا همکاریها و هماهنگیهای دوجانبه را ساماندهی کرده و به سطحی بالاتر ارتقا دهند.
همکاری نزدیکتر میان مسکو و تهران امکان اقدام مؤثرتر در برابر تحریمهای غیرقانونی غرب، تقویت ثبات منطقهای، پیشبرد پروژههای زیربنایی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در شورای امنیت سازمان ملل متحد را فراهم خواهد کرد.
همسایگان ما اولویت ما هستند.