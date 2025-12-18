

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران ۶ دیدار از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر مشخص شد:

شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴

هوادار - سایپا

داوران: سید رضا مهدوی، حامد تازه‌پور، کورش صارمی و حسین اسماعیلی / ناظر: جمشید دانش مهر

مس رفسنجان - گل‌گهر سیرجان

داوران: حسن اکرمی، امیرمحمد داودزاده، علی فرزان منش و میثم صفاری / ناظر: رحیم مهرپیشه

داور VAR: امیر عرب براقی / کمک داور VAR: سیدحسین حسینی

نفت گچساران - پیکان تهران

داوران: محمد علی صلاحی، علیرضا مرادی، فرزاد ایمانی نژاد و سید ابراهیم موسوی / ناظر: صادق نوری

ملوان انزلی - مس شهربابک

داوران: میثم عباسپور، محمد علی پورمتقی، مهدی سیفی و مصطفی بینش / ناظر: رضا عادل

داور VAR: میثم حیدری / کمک داور VAR: ناصر جنگی

فولاد خوزستان - چادرملو اردکان

داوران: پیام حیدری، بهزاد پناهی، امین قدیری و فرهاد امینی / ناظر: تورج عیوض محمدی

داور VAR: مرتضی منصوریان / کمک داور VAR: امیر ایار

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سپاهان اصفهان - خیبر خرم‌آباد

داوران: امیر عرب براقی، بهمن عبداللهی، مرتضی یوسف شهریاری و حسین امیدی / ناظر: حسین ظهیری

داور VAR: موعود بنیادی‌فرد / کمک داور VAR: شبیر بهروزی