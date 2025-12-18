پخش زنده
فدراسیون فوتبال اسامی داوران ۶ دیدار از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران ۶ دیدار از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور به شرح زیر مشخص شد:
شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴
هوادار - سایپا
داوران: سید رضا مهدوی، حامد تازهپور، کورش صارمی و حسین اسماعیلی / ناظر: جمشید دانش مهر
مس رفسنجان - گلگهر سیرجان
داوران: حسن اکرمی، امیرمحمد داودزاده، علی فرزان منش و میثم صفاری / ناظر: رحیم مهرپیشه
داور VAR: امیر عرب براقی / کمک داور VAR: سیدحسین حسینی
نفت گچساران - پیکان تهران
داوران: محمد علی صلاحی، علیرضا مرادی، فرزاد ایمانی نژاد و سید ابراهیم موسوی / ناظر: صادق نوری
ملوان انزلی - مس شهربابک
داوران: میثم عباسپور، محمد علی پورمتقی، مهدی سیفی و مصطفی بینش / ناظر: رضا عادل
داور VAR: میثم حیدری / کمک داور VAR: ناصر جنگی
فولاد خوزستان - چادرملو اردکان
داوران: پیام حیدری، بهزاد پناهی، امین قدیری و فرهاد امینی / ناظر: تورج عیوض محمدی
داور VAR: مرتضی منصوریان / کمک داور VAR: امیر ایار
یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
سپاهان اصفهان - خیبر خرمآباد
داوران: امیر عرب براقی، بهمن عبداللهی، مرتضی یوسف شهریاری و حسین امیدی / ناظر: حسین ظهیری
داور VAR: موعود بنیادیفرد / کمک داور VAR: شبیر بهروزی