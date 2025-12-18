پخش زنده
وزیر کار در قزوین تأکید کرد: یارانه باید مستقیم به مصرفکننده برسد و کالاهای اساسی با نرخ ثابت عرضه شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، میدری در همایش «وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر» با اشاره به جایگاه اقتصادی این استان گفت: «قزوین با وجود تنها ۱.۵ درصد جمعیت کشور، بیش از ۸ درصد تولیدات صنعتی ایران را در اختیار دارد.»
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای حمایتی افزود: «یارانه باید مستقیم به مصرفکننده پرداخت شود تا قدرت خرید مردم حفظ گردد. کالاهای اساسی نیز باید با نرخ ثابت عرضه شوند تا بازار تنظیم شود.»
استاندار قزوین هم در این نشست گزارشی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی قزوین ارائه داد.
نوذری نرخ بیکاری استان را ۴ درصد و میزان سرمایهگذاری را ۴۰ درصد اعلام کرد. وی سهم اشتغال صنعتی در استان را ۴۰ درصد دانست و گفت: این بخش نقش مهمی در اقتصاد منطقه دارد.
استاندار در حوزه مسکن کارگری، از آمادگی کامل استان خبر داد و افزود: تاکنون ۱۷۰۰ نفر واجد شرایط دریافت مسکن شناسایی شدهاند.
نوذری تأکید کرد: در طرح مسکن ملی، قزوین با ۷۵ درصد پیشرفت رتبه نخست کشور را دارد و ۲۵ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است. وی به ضرورت توجه به بیمارستان تاکستان و خدمات درمانی مهرگان اشاره کرد و گفت: در مهرگان ۵ هزار متر زمین برای احداث مراکز درمانی آماده واگذاری است. استاندار همچنین بر اجرای طرحهای مولدسازی در استان تأکید کرد و گفت: با جایگزینی زمینهای مسکونی میتوان پروژههای درمانی و عمرانی را پیش برد.
نوذری، صنایع فرسوده وابسته به وزارت کار را نیازمند نوسازی یا واگذاری به بخش خصوصی دانست و افزود: احداث هنرستانهای جوار صنعت میتواند نیروی کار ماهر برای این بخش تأمین کند.
رییس مجمع نمایندگان استان قزوین در نشست مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسائل معیشتی و اقتصادی کارگران را مورد تأکید قرار داد.
ولایتمدار اعلام کرد: ۷۰ درصد جمعیت استان کارگری هستند و معیشت آنان وابسته به وزارت کار است.
وی نرخ بیکاری استان را در سطحی دانست که «کمترین میزان بیکاری» در کشور را شامل میشود.
رییس مجمع نمایندگان استان بر ضرورت توجه به آلودگی محیطی و معیشت مردم تأکید کرد و گفت باید برای بهبود شرایط زندگی کارگران اقدام جدی شود.
ولایتمدار با انتقاد از افزایش نرخ ارز، اظهار داشت: «دشمن هر روز دلار را گران میکند و نمیدانیم چرا.»
وی در حوزه کالا برگ، خواستار اجرای طرح تحویل ۱۱ قلم کالای اساسی بدون تأثیر از قیمت دلار شد که تاکنون محقق نشده است.
رییس مجمع نمایندگان استان تأکید کرد: تأمین مسکن کارگران میتواند تا ۲۰ درصد تورم را کاهش دهد.
وی با انتقاد از عملکرد تأمین اجتماعی گفت: «سبد دارویی کاهش یافته و عملاً بسیاری از داروها آزاد محاسبه میشوند.»
محمد بیگی نماینده مردم قزوین در نشست مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور، بر ضرورت اقدام فوری مسئولان تأکید کرد.
وی، افزایش چندباره نرخ ارز در هفتههای اخیر را عامل کاهش شدید قدرت خرید مردم دانست.
نماینده مردم قزوین گفت: «ما که توانستیم جنگ را در ۱۲ روز کنترل کنیم، چرا نمیتوانیم اقتصاد را مدیریت کنیم؟»
محمدبیگی به تورم شدید مواد خوراکی اشاره کرد و افزود: مردم توان تأمین مایحتاج روزانه خود را ندارند.
وی انتقاد کرد که در دهکبندی یارانهها تراکنشهای بانکی ملاک قرار گرفته که خود مشکلاتی ایجاد کرده است.
نماینده مردم قزوین درباره تسهیلات مشاغل خانگی گفت: بانکها و ادارات با سختگیریهای بیمورد مانع فعالیت این مشاغل میشوند.
وی یادآور شد که در سه دولت گذشته برای احداث درمانگاه مهرگان مصوبه صادر شده اما هنوز کلنگ آن به زمین نخورده است.
نماینده مردم بوئین زهرا در نشست مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی و توجه به وضعیت کارگران تأکید کرد.
عباسپور با اشاره به فیش حقوق کارکنان بهزیستی گفت: شعار اصلی نظام عدالت اجتماعی است و باید در عمل محقق شود.
این نماینده مردم ،درباره کارگران ساختمانی یادآور شد: مجلس نهم مصوبهای برای تحت پوشش قرار گرفتن آنان در تأمین اجتماعی داشت، اما نهتنها اجرا نشده بلکه حذف نیز شدهاند.
وی وضعیت تعاونیها را نامطلوب دانست و تأکید کرد اگر سرمایههای خرد مورد توجه قرار گیرند، میتوانند با وجود محدودیتهای بودجهای و بینالمللی نقش مؤثری در اقتصاد کشور داشته باشند.
عباسپور تأکید کرد: بقا و حیات کارگران در گرو بقای واحدهای تولیدی است و صنایع کوچک اغلب با مشکلات مالی روبهرو هستند.
وی به تبصره ۱۸ بودجه اشاره کرد و گفت: هر ساله این تبصره مطرح میشود اما مشکلات همچنان باقی است.
عباسپور گفت: وجود ۲۷ نوع قرارداد کاری را مصداق بارز بیعدالتی دانست.
وی درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: تصویب شد که ۹۰ درصد حقوق کارگران به بازنشستگان داده شود، اما اجرای آن کامل نیست و وضعیت بازنشستگان همچنان نامطلوب است.
عباسپور خواستار جدیت دولت در استیفای حقوق سازمان تأمین اجتماعی شد.